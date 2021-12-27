В Свердловской области отменили обязательные QR-коды для посещения ресторанов и фитнес-центров

В Свердловской области до 15 января отменили требование обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита, фитнес-центров, салонов красоты и детских комнат. Об этом объявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Он написал, что вход в них, а также бани и сауны, прачечные и химчистки будет свободным со вторника, 28 декабря.

Ранее свердловские власти до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры, на этот же срок кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время, но обязательно с QR-кодом.