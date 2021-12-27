В Свердловской области отменили обязательные QR-коды для посещения ресторанов и фитнес-центров
В Свердловской области до 15 января отменили требование обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита, фитнес-центров, салонов красоты и детских комнат. Об этом объявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
Он написал, что вход в них, а также бани и сауны, прачечные и химчистки будет свободным со вторника, 28 декабря.
Ранее свердловские власти до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры, на этот же срок кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время, но обязательно с QR-кодом.
Также глава региона добавил, что кинотеатрам разрешено работать с полной наполняемостью, при условии, что все посетители будут с QR-кодами.
В последнюю неделю ежесуточное число заболевших коронавирусом в Свердловской области составляет менее 600 человек.
Ранее в Севастополе разрешили посещение объектов общепита, театров и кинотеатров без QR-кодов с 28 декабря.
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