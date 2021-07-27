Чеченский дискомфорт. В республике отреагировали на запреты для непривитых

Ограничения помогут сократить число заболевших и погибших в регионе, считает глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал предложение запретить непривитым от COVID-19 ходить в магазины и мечети. Ранее такую идею высказал руководитель республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев.

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«У нас уже во многих местах подобные меры приняты. Я имею в виду не города, а какие-то организации. Я знаю, что во многие офисы не пускают, если нет прививки. Я считаю, что если медицинских противопоказаний нет, надо прививаться. Человек должен понимать, что он может быть ограничен в каких-то вещах. Почему другие люди должны заболевать, подвергать себя опасности из-за человека, который не хочет прививаться? Если человек занимает такую позицию, он должен понимать, что есть какие-то минусы и дискомфорт. Никто не говорит, что это хорошо. Но это из двух зол выбирать меньшее. Лучше принуждать людей к прививке, чем болеть и умирать», - заявил глава Союза чеченской молодежи.

Он отметил, что благодаря ограничениям из-за COVID-19 в республике резко повысилось количество вакцинированных.

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«Так как у нас в стране, как оказалось, граждане не очень хотят это делать, я считаю, что надо стараться максимально людей к этому подтолкнуть. И в этом плане в Чечне сейчас такая политика ведется. Результаты показывают, что у нас действительно количество привитых выросло, и в ближайшее время, я думаю, это окажет положительный результат на количестве заболевших и погибших. У нас такой менталитет - мы все понимаем, что нужна критическая масса для достижения такого результата, но каждый думает - пусть кто-нибудь другой привьется, а я не буду. Человек пока не заболеет, думает, что с ним такого не будет. Надо с себя начинать. Я привился одним из первых и родителей привил. Я считаю, что это правильная и ответственная гражданская позиция», - заявил Тапаев.

Наличие справки и сертификатов о вакцинации будет нужно при посещении мечетей, точек розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и спортивно-развлекательных объектов, рассказал глава опрештаба региона Вахит Усмаев.

Ранее министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что республика стала первым регионом в России, где вакцинацию от COVID-19 прошли 100% взрослого населения. По его словам, это составляет 60% или 568 тысяч человек от общей численности жителей республики, а эффект от этого скажется в регионе ближе к осени.

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Фото: twitter.com/TVGrozny
ТЕГИ:ВакцинацияГрозныйЧечня
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