Кадыров призвал привить от COVID-19 все взрослое население Чечни

Вакцинацию от коронавируса должно пройти все взрослое население Чечни, это единственный способ защитить граждан от болезни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания с членами чеченского правительства и главами районов.

«Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60%. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению и призвать своевременно привиться», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Глава Чечни отметил, что необходимо прислушиваться к мнению медиков со всего мира, которые называют вакцинацию единственным способом преодолеть пандемию.

В Чечне зарегистрировали 15 342 случаев COVID-19, 12 860 человек выздоровели, 283 пациента умерли. Уже в 11 из 17 районов республики вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения.

