В Чечне от коронавируса привили 100% взрослого населения
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что республика стала первым регионом в России, где вакцинацию от COVID-19 прошли 100% взрослого населения, сообщает РИА Новости.
По его словам, это составляет 60% или 568 тысяч человек от общей численности жителей республики, а эффект от этого скажется в регионе ближе к осени.
«Достижение стопроцентной вакцинации от коронавируса взрослого населения скажется на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа - к началу сентября», - подчеркнул Сулейманов.
Министр также призвал сохранить темп плановой вакцинации, чтобы поддерживать эпидемиологический статус.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что непривитые от коронавируса жители не смогут ходить в мечети и магазины, сообщает Ura.ru. По его словам, проверка на наличие справок и сертификатов также обязательна в заведениях общепита и предприятиях бытового обслуживания.
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