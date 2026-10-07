В Верховную Раду внесли законопроект об отказе на вступление в НАТО

Согласно инициативе, нейтралитет должен предполагать отказ Киева от присоединения к военным блокам. «Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны», — следует из документа.

При этом конституционный курс Украины на вступление в Европейский союз депутат предлагает сохранить.

Ранее Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

