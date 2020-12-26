В Сочи официально начался горнолыжный сезон

В четверг 24 декабря открылись трассы на курорте Красная Поляна, на следующий день начал работать курорт "Роза Хутор". В пресс-службе администрации Сочи рассчитывают принять более 260 тысяч туристов в течение новогодних праздников.

Как отмечает агентство, всего в январе в город могут приехать около 350 тысяч туристов. При этом загрузка горных курортов составляет около 90% от всех мест, в прибрежной зоне показатель чуть ниже - около 75%.

Еще в ноябре Ассоциация туроператоров России заявляла о том, что спрос на отдых в Красной поляне в два раза превышает прошлогодние показатели. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал, что массовых банкротств на туристическом рынке России пока нет, но признался, что предсказывать развитие событий сейчас сложно.