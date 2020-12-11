«Едва жива». Российская туриндустрия потеряла 50% за год

«В ходе весеннего локдауна до июня месяца туризм в России на 90% не работал, на выездных направлениях – на 100%. С июня начали работать здравницы в Краснодарском крае, причем с ограничениями, потом открылись гостиницы и санаторно-курортные учреждения. Курортный сезон повсеместно был объявлен с 1 июля, июль-сентябрь работали активно, в августе-сентябре выходили на уровень прошлого года. Но это в основном в курортных центрах черноморского побережья, Алтая, Кавказские минеральные воды. Снижение объема перевозок - около 40%, хотя и действовала программа кэшбека. В целом по итогам года потери будут в сравнении с 2019 годом 40-50%» - отметил он.

Перспективы следующего года оценивать рано, говорит эксперт: из пике рынок начнет выходить с мая. Поездки внутри страны востребованы, однако, например, в Санкт-Петербурге ввели ограничения. Люди едут в Калининград, в Карелию, на горнолыжные курорты.

«Не отказались люди совсем от отдыха, но понимают, что он будет в особом режиме, да и покупательная способность снижена, и спрос. Итоги такие: не умерли, но живы еле-еле», - описал состояние отрасли Барзыкин.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов ранее на пресс-конференции НСН рассказал, почему региональные власти охотно вводят ограничения.

