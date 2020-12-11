«Едва жива». Российская туриндустрия потеряла 50% за год
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал, как отрасль пережила 2020 год.
Туроператор «Русь-тур» из-за пандемии коронавируса заявил о полном прекращении своей деятельности. Компания специализировалась на организации поездок в Китай. В Ростуризме отметили, что заявление о прекращении деятельности «Русь-тур» направил 7 декабря. Исключение из реестра позволит запустить механизм возмещения клиентам реального ущерба через страховую компанию туроператора «Согласие».
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал, что массовых банкротств на туристическом рынке России пока нет, но признался, что предсказывать развитие событий сейчас сложно.
«В ходе весеннего локдауна до июня месяца туризм в России на 90% не работал, на выездных направлениях – на 100%. С июня начали работать здравницы в Краснодарском крае, причем с ограничениями, потом открылись гостиницы и санаторно-курортные учреждения. Курортный сезон повсеместно был объявлен с 1 июля, июль-сентябрь работали активно, в августе-сентябре выходили на уровень прошлого года. Но это в основном в курортных центрах черноморского побережья, Алтая, Кавказские минеральные воды. Снижение объема перевозок - около 40%, хотя и действовала программа кэшбека. В целом по итогам года потери будут в сравнении с 2019 годом 40-50%» - отметил он.
Перспективы следующего года оценивать рано, говорит эксперт: из пике рынок начнет выходить с мая. Поездки внутри страны востребованы, однако, например, в Санкт-Петербурге ввели ограничения. Люди едут в Калининград, в Карелию, на горнолыжные курорты.
«Не отказались люди совсем от отдыха, но понимают, что он будет в особом режиме, да и покупательная способность снижена, и спрос. Итоги такие: не умерли, но живы еле-еле», - описал состояние отрасли Барзыкин.
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов ранее на пресс-конференции НСН рассказал, почему региональные власти охотно вводят ограничения.
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