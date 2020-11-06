АТОР: Спрос на отдых в Красной Поляне вырос в два раза
Спрос на отдых в Красной поляне в два раза превышает прошлогодние показатели. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в регионе пока не планируют вновь вводить ограничительные меры из-за COVID-19, пишет РИА Новости.
При этом, представители туротрасли отмечают, что отели и санатории Сочи до сих пор загружены более, чем на 90 %. Сейчас это самое массовое направление в России, которое принимает больше половины всех туристов. Кроме того, сообщается, что бронирования отдыха в Сочи и в Красной Поляне уже на 79% опережают ноябрьские данные прошлого года, на декабрь и январь 2021 рост составляет 149%.
К слову, накануне МИД РФ призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Напомним, Россия из-за пандемии COVID-19 с конца марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, исключением стали вывозные рейсы. Полёты стали постепенно возобновляться с августа. Сейчас наши соотечественники могут, в частности, летать в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию, а также Египет, ОАЭ, Белоруссию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
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