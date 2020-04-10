В Саратове возбудили дело из-за фейков о заражении врачей COVID-19

По предварительным данным, в одном из каналов в Telegram был размещен пост о выявлении вируса у 7 медиков и о подозрении на него у еще 44 сотрудников. Также СК проверяет другие публикации этого канала, в том числе информацию о 10 заболевших среди персонала детской инфекционной больницы №5 в Саратове. Минздрав региона опроверг эти данные. Официально в области 35 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них четверо уже полностью излечились, двое скончались.

Как передает агентство, распространителям недостоверной информации грозит наказание по статье 207.1 уголовного кодекса, наказание может составить штраф до 700 тыс рублей, а также ограничение свободы на срок до трех лет. По состоянию на пятницу 10 апреля в стране зарегистрировано более 11 тыс случаев заражения. В мире количество зараженных на 10 апреля составляет 1 650 210 человек.





