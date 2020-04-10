Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение

Российская столица с понедельника, 13 апреля вводит пропускной режим. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте в видеообращении. Режим будет носить заявительный характер. Пропуска будут вводить поэтапно. Сначала - для перемещения на работу, затем - для поездок в других целях, на третьем, в случае необходимости, для передвижения внутри района.

Власти города оставляют за собой право проверить достоверность данных, которые граждане будут подавать для получения пропусков.

Ранее Собянин не стал вводить спецпропуска, например в виде QR-кодов, с первых чисел апреля. Как пояснял тогда градоначальник, на тот момент в первую нерабочую неделю горожане добросовестно выполняли требование по самоизоляции. Одновременно к системе пропусков возникло много технических, а также правовых вопросов.

Мэр объяснил введение новых ограничений ухудшением ситуации с заболеванием коронавирусом. По его словам, идёт быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня – уже 1 300.

В связи с этим, будут переоборудованы дополнительные госпитальные мощности, в том числе, поликлиники. 40 поликлинических зданий, которые располагают возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных COVID-19. Также будет наращиваться работа оп проведению тестов на эту инфекцию.

Работа большинства городских организаций, даже которые ещё функционировали до сих пор, приостанавливается на неделю с возможным продлением такого режима в дальнейшем.