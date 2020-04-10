Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Как пишет агентство, такие данные приводит университет Джонса Хопкинса (США), который ведет собственную статистику. Так, по его данным, на 10 апреля 100 376 человек умерли, заразившись коронавирусом нового типа.

Общее число зараженных в мире на текущий день составляет 1 650 210 человек.

Накануне сообщалось, что в штате Нью-Йорк установлен суточный рекорд по погибшим от коронавируса. В штате за одни сутки скончались 799 человек.







