В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления
Режим чрезвычайной ситуации введен в четырех районах и городском округе в Челябинской области из-за подтоплений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что режим ЧС ввели в Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском районах, а также в Троицком городском округе. Кроме того, в пяти районах (Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском) и Миасском городском округе действует режим повышенной готовности.
Меры ввели на фоне подтоплений десятков частных жилых домов и приусадебных участков. По информации регионального управления МЧС, на 08:30 (06:30 мск) подтоплены 28 домов, 67 участков, эвакуированы 234 человека.
Ранее власти Оренбургской области сообщили, что в регионе в связи с таянием снега и подъемом уровня рек из-за водосбросов подтоплены 2556 жилых домов и 6886 участков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru