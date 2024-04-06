В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления

Отмечается, что режим ЧС ввели в Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском районах, а также в Троицком городском округе. Кроме того, в пяти районах (Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском) и Миасском городском округе действует режим повышенной готовности.

Меры ввели на фоне подтоплений десятков частных жилых домов и приусадебных участков. По информации регионального управления МЧС, на 08:30 (06:30 мск) подтоплены 28 домов, 67 участков, эвакуированы 234 человека.

Ранее власти Оренбургской области сообщили, что в регионе в связи с таянием снега и подъемом уровня рек из-за водосбросов подтоплены 2556 жилых домов и 6886 участков.

