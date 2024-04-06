В Оренбургской области подтопило более 2,5 тысячи жилых домов
Более 2,5 тысячи жилых домов и свыше 6,8 тысячи приусадебных участков оказались подтоплены в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«В связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и 9 СНТ», — говорится в сообщении.
По данным властей, были эвакуированы 4208 жителей, в числе которых 1019 детей, 427 человек находятся в пунктах временного размещения. Из зон затопления в безопасные районы переместили 306 голов сельскохозяйственных животных.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в Орске: здесь подтоплено более 600 жилых домов и 1400 участков, эвакуированы 711 жителей, 210 из которых — дети. В зону ЧС попали 4204 жилых дома, в которых проживают 10800 человек, и 13 социально значимых объектов.
Ранее стало известно, что в Орске прорвало дамбу на фоне поднявшегося уровня воды в реке Урал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным властей, никто не пострадал, местные жители не обращались за медицинской помощью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru