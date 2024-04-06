В Оренбургской области подтопило более 2,5 тысячи жилых домов

Более 2,5 тысячи жилых домов и свыше 6,8 тысячи приусадебных участков оказались подтоплены в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В Орске после прорыва дамбы подтопило около 600 домов

«В связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и 9 СНТ», — говорится в сообщении.

По данным властей, были эвакуированы 4208 жителей, в числе которых 1019 детей, 427 человек находятся в пунктах временного размещения. Из зон затопления в безопасные районы переместили 306 голов сельскохозяйственных животных.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в Орске: здесь подтоплено более 600 жилых домов и 1400 участков, эвакуированы 711 жителей, 210 из которых — дети. В зону ЧС попали 4204 жилых дома, в которых проживают 10800 человек, и 13 социально значимых объектов.

Ранее стало известно, что в Орске прорвало дамбу на фоне поднявшегося уровня воды в реке Урал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным властей, никто не пострадал, местные жители не обращались за медицинской помощью.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗатоплениеОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры