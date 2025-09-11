Врач Кондрахин объяснил смерти детей в школах в начале учебного года

Смерти детей в школах в начале учебного года могут быть связаны с незамеченными вовремя патологиями, увеличением нагрузки на организм, изменениями в организме подростка. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сайту aif.ru.

По словам эксперта, в каждом случае необходимо разбираться, были ли у умершего предшествующие заболевания, патологии, проблемы с сердцем.

«Когда мы говорим про детей, надо помнить, что у них развивающийся организм. Ребенок растет, увеличивается нагрузка. И вот эти изменения могут приводить к печальным последствиям. Их можно увидеть, например, на ЭКГ или при помощи других... методов», – рассказал Кондрахин.

Как отметил врач, перед учебным годом следует получить заключение от специалиста, чтобы удостовериться, что за лето здоровье ребенка не ухудшилось, и он может приступить к занятиям. Любые инфекции, травмы и изменения в организме детей во время каникул могут играть существенную роль в их состоянии. Кондрахин подчеркнул, что иногда ребенок вырастает за лето на 10-15 см, это большие и тяжелые для организма скачки. Внутренние органы и сердце не успевают за ними, «отсюда на них возникает нагрузка».

Ранее стало известно, что 14-летняя девочка умерла на уроке физкультуры в одной из школ города Елизово в Камчатском крае. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

