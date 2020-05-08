В Подмосковье до конца месяца официально продлен режим самоизоляции

Будут запрещены спортивные, оздоровительные, развлекательные мероприятия, не возобновит работу каршеринг и места общественного питания. Отдельно отмечено, что цифровые пропуска, оформленные на срок до 11 мая, будут работать до конца месяца.

Ранее власти Москвы также продлили ограничения в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о запрете на проезд в общественном транспорте без индивидуальных средств защиты: масок и перчаток.



