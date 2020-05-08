В Подмосковье до конца месяца официально продлен режим самоизоляции
Власти Московской области подписали постановление о продлении режима самоизоляции для всех жителей региона до 31 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Будут запрещены спортивные, оздоровительные, развлекательные мероприятия, не возобновит работу каршеринг и места общественного питания. Отдельно отмечено, что цифровые пропуска, оформленные на срок до 11 мая, будут работать до конца месяца.
Ранее власти Москвы также продлили ограничения в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о запрете на проезд в общественном транспорте без индивидуальных средств защиты: масок и перчаток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru