В Подмосковье до конца месяца официально продлен режим самоизоляции

Власти Московской области подписали постановление о продлении режима самоизоляции для всех жителей региона до 31 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский режим самоизоляции продлён до лета. Но с послаблениями

Будут запрещены спортивные, оздоровительные, развлекательные мероприятия, не возобновит работу каршеринг и места общественного питания. Отдельно отмечено, что цифровые пропуска, оформленные на срок до 11 мая, будут работать до конца месяца.

Ранее власти Москвы также продлили ограничения в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о запрете на проезд в общественном транспорте без индивидуальных средств защиты: масок и перчаток.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПодмосковьеПолициясамоизоляция
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