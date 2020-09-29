Новости за ночь: спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Пик заболевших коронавирусом в России COVID-19 скорее всего случится через две-три недели, в худшем случае он придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По словам эксперта, есть три сценария развития ситуации. В лучшем случае заболеваемость и число летальных исходов через неделю начнет спадать, в самом вероятном - пик заболеваемости в России настанет через две-три недели, «в худшем случае пик случится в начале ноября», сказал Тавадян.
При этом он не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80% населения, без чего эффективность таких мер будет низкой.
Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что действительные данные по летальным исходам пациентов с COVID-19 выше, чем сообщается в официальной статистике. Во вторник число жертв болезни превысило 1 миллион человек. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число жертв коронавируса во всем мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru