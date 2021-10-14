В Пензенской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Правительство Пензенской области с 13 октября ввело в регионе QR-коды для посещения заведений общепита. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Теперь в кафе и рестораны смогут попасть лишь вакцинированные посетители либо переболевшие не более полугода назад коронавирусом.

Исключение составляют дети и подростки до 18 лет.