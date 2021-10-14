В Пензенской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов
Правительство Пензенской области с 13 октября ввело в регионе QR-коды для посещения заведений общепита. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.
Теперь в кафе и рестораны смогут попасть лишь вакцинированные посетители либо переболевшие не более полугода назад коронавирусом.
Исключение составляют дети и подростки до 18 лет.
Введение дополнительных ограничений происходит в рамках режима повышенной готовности, действующего в регионе с 16 марта 2020 года. Сейчас в области кафе и рестораны работают только до 23.00. Жители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан. Прививки должны охватить не менее 80% от общей численности коллективов чиновников, работников торговли, общепита, бытового обслуживания, салонов красоты, почты, ЖКХ, образования и других.
В Роспотребнадзоре в конце сентября сделали прогноз по заболеваемости COVID-19 осенью. Специалисты надеются, что она будет не такой высокой, как в прошлый осенний сезон.
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