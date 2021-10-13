В Свердловской области введут систему QR-кодов с 25 октября
Власти Свердловской области введут систему QR-кодов частично с 25 октября, 8 ноября система будет расширена для посещения ряда общественных мест. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Отмечается, что с 25 октября наличие сертификата о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции будет необходимо для посещения музеев, библиотек, объектов физкультуры и спорта, а с 8 ноября QR-код потребуется и для посещения театров, кино, концертов и салонов красоты.
Сообщается также об обязательной вакцинации для чиновников региона, которые должны будут пройти вакцинацию или предоставить документ о перенесенном заболевании, мера вступает в силу с 25 октября, в противном случае чиновников будут отстранять от работы.
Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар объясняла «Радиоточке НСН», что ограничения для непривитых не противоречат закону.
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