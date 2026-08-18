В Пензенской области подавленный украинский дрон повредил ЛЭП
Беспилотник повредил линию электропередачи в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
По его словам, средства радиоэлектронной борьбы подавили на территории района работу украинского БПЛА.
«В постройках на территории трех домовладений выбиты окна. При падении беспилотник повредил линию электропередачи», - сообщил губернатор в мессенджере «Макс».
Специалисты восстанавливают нарушенное электроснабжение, пишет RT. Мельниченко подчеркнул, что при атаке никто не пострадал.
Ранее в Киржаче Владимирской области после атаки БПЛА зафиксировали повреждения в двух жилых домах. Обошлось без пострадавших, эвакуация жителей не потребовалась.
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