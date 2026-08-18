В Рязанской области задержали агента Киева, собиравшего данные о военных объектах
Агента украинской военной разведки, собравшего и передавшего Киеву сведения об объектах Минобороны России, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, задержали в Рязанской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Фигурант - гражданин России 1982 года рождения, до 2022 года он имел гражданство Украины, пишет RT. Мужчина с помощью мессенджера Telegram конфиденциально сотрудничал с представителем украинской разведки, по его заданию злоумышленник собрал и передал данные об объектах в РФ.
Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене. Фигурант заключен под стражу, правоохранители продолжают следственные действия.
Ранее в Крыму задержали 55-летнего жителя Бахчисарайского района, который передавал украинской стороне информацию о дислокации воинских частей, военной техники и средств ПВО.
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