В Киржаче два жилых дома повреждены из-за атаки БПЛА

«Около 4 часов утра, в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены окна в 2 жилых домах по улице Шелковиков в Киржаче», - написала она в социальной сети «ВКонтакте».

Эвакуация населения не потребовалась. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Московской области беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, произошло возгорание, пишет Ura.ru.

