В Киржаче два жилых дома повреждены из-за атаки БПЛА
Повреждения зафиксировали в двух жилых домах в Киржаче Владимирской области после беспилотной. Об этом заявила глава администрации Киржачского округа Елена Карпова.
«Около 4 часов утра, в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены окна в 2 жилых домах по улице Шелковиков в Киржаче», - написала она в социальной сети «ВКонтакте».
Эвакуация населения не потребовалась. Никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в Московской области беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, произошло возгорание, пишет Ura.ru.
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