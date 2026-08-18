В Киржаче два жилых дома повреждены из-за атаки БПЛА

Повреждения зафиксировали в двух жилых домах в Киржаче Владимирской области после беспилотной. Об этом заявила глава администрации Киржачского округа Елена Карпова.

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«Около 4 часов утра, в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены окна в 2 жилых домах по улице Шелковиков в Киржаче», - написала она в социальной сети «ВКонтакте».

Эвакуация населения не потребовалась. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Московской области беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, произошло возгорание, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВладимирская Область

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