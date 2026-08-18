Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта
Американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.
«Надеюсь, что скоро наступит мир», - указал миллиардер.
Ранее СМИ сообщили, что Илон Маск отверг просьбы Киева разрешить использование терминалов связи Starlink для наведения ударов вглубь российской территории. Бизнесмен якобы заявляет о высоких рисках дальнейшей эскалации и необходимости «скорейшего заключения сделки».
Между тем депутат Госдумы Дмитрий Новиков высказал мнение, что украинское руководство переводит конфликт в сумму террористических действий и операций против мирных россиян.
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