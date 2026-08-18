Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта

Атака беспилотников ВСУ минувшей ночью стала одной из самых массированных с начала года СМИ: Президент США с оптимизмом оценивает шансы на достижение сделки по украинскому урегулированию Количество совершенных иностранными гражданами преступлений за полгода снизилось на 40% Доля нелегального оборота сигарет во II квартале года снизилась на 9,5% Мошенники стали продавать поддельные билеты на концерты Канье Уэста в России