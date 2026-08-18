При атаке БПЛА в Рязанской области пострадали три человека

Как отметил губернатор, ночью над областью сбили девять БПЛА, пишет RT.

«Пострадали три человека. Двое госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», - сообщил Малков в мессенджере «Макс».

Кроме того, при атаке в Рязанском округе были повреждены три частных дома.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки БПЛА в регионе пострадали 10-летняя девочка, женщина и мужчина.

