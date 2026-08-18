При атаке БПЛА в Рязанской области пострадали три человека
Три человека были ранены в результате атаки беспилотников в Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
Как отметил губернатор, ночью над областью сбили девять БПЛА, пишет RT.
«Пострадали три человека. Двое госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», - сообщил Малков в мессенджере «Макс».
Кроме того, при атаке в Рязанском округе были повреждены три частных дома.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки БПЛА в регионе пострадали 10-летняя девочка, женщина и мужчина.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Турции в ДТП с тремя микроавтобусами пострадали 17 человек
- Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта
- В Энергодаре при атаке БПЛА погиб один человек, 15 пострадали
- По домам и складам: Москва отбила одну из самых массовых атак дронов
- Володин заявил о снижении количества совершенных иностранцами преступлений
- При атаке БПЛА в Рязанской области пострадали три человека
- В Бразилии призвали нарастить расходы на оборону на фоне риска действий США
- Над регионами России за ночь сбили 791 дрон ВСУ
- В Киржаче два жилых дома повреждены из-за атаки БПЛА
- Мирошник: ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты в России