СМИ: США разрешили Индии инвестировать в нефтедобычу в Венесуэле

Управление по контролю за иностранными активами министерства торговли США предоставило государственной нефтегазовой корпорации ONGC из Индии лицензию на инвестиции в нефтяную отрасль в Венесуэле. Об этом пишет The Times of India.

По данным издания, разрешение поспособствует расширению деятельности ONGC в республике, ее участию в нефтедобыче и подписанию соглашений о двустороннем сотрудничестве, ограниченном ранее из-за санкций США против Каракаса.

Как отметил финансовый директор ONGC Анупам Агарвал, теперь риски из-за рестрикций остались позади, и у компании «есть полная свобода работать над проектом в Венесуэле». Американская лицензия позволит управлять инвестициями в проекты в Венесуэле и получить $500 млн уже заработанных дивидендов от них. Агарвал также заявил об интересе ONGC к развитию сотрудничества с республикой, обладающей 303 млрд баррелей разведанных запасов нефти.

Ранее СМИ сообщили, что из-за ситуации в Ормузском проливе Индия увеличила закупки латиноамериканской и африканской нефти.

