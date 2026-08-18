СМИ: США разрешили Индии инвестировать в нефтедобычу в Венесуэле
Управление по контролю за иностранными активами министерства торговли США предоставило государственной нефтегазовой корпорации ONGC из Индии лицензию на инвестиции в нефтяную отрасль в Венесуэле. Об этом пишет The Times of India.
По данным издания, разрешение поспособствует расширению деятельности ONGC в республике, ее участию в нефтедобыче и подписанию соглашений о двустороннем сотрудничестве, ограниченном ранее из-за санкций США против Каракаса.
Как отметил финансовый директор ONGC Анупам Агарвал, теперь риски из-за рестрикций остались позади, и у компании «есть полная свобода работать над проектом в Венесуэле». Американская лицензия позволит управлять инвестициями в проекты в Венесуэле и получить $500 млн уже заработанных дивидендов от них. Агарвал также заявил об интересе ONGC к развитию сотрудничества с республикой, обладающей 303 млрд баррелей разведанных запасов нефти.
Ранее СМИ сообщили, что из-за ситуации в Ормузском проливе Индия увеличила закупки латиноамериканской и африканской нефти.
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