Человек погиб в ДТП с участием скорой помощи и мотоцикла в центре Москвы

Авария произошла в районе дома 9 на 1-й Тверской-Ямской улице. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Москвы, после инцидента наблюдаются затруднения движения на 3 км в сторону центра города. На место направили дорожный патруль ЦОДД.

Ранее на северо-востоке столицы грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, погиб один человек, пострадали еще пятеро.

