Человек погиб в ДТП с участием скорой помощи и мотоцикла в центре Москвы

Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись в центре Москвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.

В Москве произошло ДТП с туристическим автобусом и трамваем

Авария произошла в районе дома 9 на 1-й Тверской-Ямской улице. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Москвы, после инцидента наблюдаются затруднения движения на 3 км в сторону центра города. На место направили дорожный патруль ЦОДД.

Ранее на северо-востоке столицы грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, погиб один человек, пострадали еще пятеро.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПогибшиеДТПМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры