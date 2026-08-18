Человек погиб в ДТП с участием скорой помощи и мотоцикла в центре Москвы
18 августа 202610:36
Юлия Савченко
Автомобиль скорой помощи и мотоцикл столкнулись в центре Москвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.
Авария произошла в районе дома 9 на 1-й Тверской-Ямской улице. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Москвы, после инцидента наблюдаются затруднения движения на 3 км в сторону центра города. На место направили дорожный патруль ЦОДД.
Ранее на северо-востоке столицы грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, погиб один человек, пострадали еще пятеро.
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