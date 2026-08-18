В Энергодаре при атаке БПЛА погиб один человек, 15 пострадали

Украинский беспилотник нанес удар вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области, погиб один человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Как отметил губернатор, горожане на остановке ожидали автобуса, чтобы добраться на работу, пишет RT. Балицкий назвал атаку терактом.

«На месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал губернатор на платформе «Макс».

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Херсонской области, погибли мужчина и женщина.

