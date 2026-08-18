В Энергодаре при атаке БПЛА погиб один человек, 15 пострадали
Украинский беспилотник нанес удар вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области, погиб один человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Как отметил губернатор, горожане на остановке ожидали автобуса, чтобы добраться на работу, пишет RT. Балицкий назвал атаку терактом.
«На месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал губернатор на платформе «Макс».
Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Херсонской области, погибли мужчина и женщина.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Турции в ДТП с тремя микроавтобусами пострадали 17 человек
- Маск выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта
- В Энергодаре при атаке БПЛА погиб один человек, 15 пострадали
- По домам и складам: Москва отбила одну из самых массовых атак дронов
- Володин заявил о снижении количества совершенных иностранцами преступлений
- При атаке БПЛА в Рязанской области пострадали три человека
- В Бразилии призвали нарастить расходы на оборону на фоне риска действий США
- Над регионами России за ночь сбили 791 дрон ВСУ
- В Киржаче два жилых дома повреждены из-за атаки БПЛА
- Мирошник: ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты в России