В Турции в ДТП с тремя микроавтобусами пострадали 17 человек

Авария с тремя микроавтобусами произошла в городе Манавгат в курортной провинции Анталья в Турции, пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

По предварительным данным, на трассе Д-400 Аланья - Манавгат водитель одного из транспортных средств врезался в автомобиль, который остановился на красный сигнал светофора. Участниками аварии стали в общей сложности шесть машин.

В результате ДТП пострадали в том числе шесть туристов из Венгрии и с Украины. По словам одной из травмированных украинских туристок, водитель микроавтобуса уснул за рулем, спровоцировав массовую аварию.

По данным СМИ, всех пострадавших доставили в местные больницы, их жизням ничего не угрожает. Граждан России среди участников аварии нет.

Ранее в Турции загорелось экскурсионное судно Toys Boat с 115 пассажирами на борту, обошлось без жертв.

