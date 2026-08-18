В Турции в ДТП с тремя микроавтобусами пострадали 17 человек
Авария с тремя микроавтобусами произошла в городе Манавгат в курортной провинции Анталья в Турции, пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По предварительным данным, на трассе Д-400 Аланья - Манавгат водитель одного из транспортных средств врезался в автомобиль, который остановился на красный сигнал светофора. Участниками аварии стали в общей сложности шесть машин.
В результате ДТП пострадали в том числе шесть туристов из Венгрии и с Украины. По словам одной из травмированных украинских туристок, водитель микроавтобуса уснул за рулем, спровоцировав массовую аварию.
По данным СМИ, всех пострадавших доставили в местные больницы, их жизням ничего не угрожает. Граждан России среди участников аварии нет.
Ранее в Турции загорелось экскурсионное судно Toys Boat с 115 пассажирами на борту, обошлось без жертв.
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