«Будет проще разнести»: В России не поверили в подземную энергетику Украины
Проложить инфраструктуру на глубине — это очень дорогая история, а уничтожить ее проще, чем бункер, заявил НСН Сергей Пикин.
Можно скрыть под землей отдельные элементы энергосети, но спрятать ее целиком было бы слишком дорого, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава украинской части региона Иван Федоров. Пикин усомнился, что это массовая история.
«Все можно спрятать подземно — это только вопрос времени и ресурсов. Линии передач могут идти на большой глубине, как и трубопроводные. Даже подстанции можно сделать подземными. Другое дело, что на это нужны деньги. Инфраструктура для такого решения должна быть огромной, а это почти неподъемная сумма, чтобы все перенести под землю. Скорее всего, это локальное решение. Но даже так — это не значит, что эту систему невозможно будет обнаружить. Если уж подземные бункеры взрывают, то прикопанную землей инфраструктуру будет куда проще разнести», — отметил он.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов объяснил НСН, как ВС РФ поразить скрытые энергоблоки Украины.
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