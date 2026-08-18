Можно скрыть под землей отдельные элементы энергосети, но спрятать ее целиком было бы слишком дорого, рассказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.



Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава украинской части региона Иван Федоров. Пикин усомнился, что это массовая история.