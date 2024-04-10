В Орске построят новую дамбу после паводка 2024 года
В Орске будет построена новая дамба. В Telegram-канале губернатора и правительства Оренбургской области говорится, что это решение поддержал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Ранее о строительстве нового сооружения сообщил оренбургский губернатор Денис Паслер. Дамба должна быть совершенно другого уровня мощности – чтобы противостоять такой большой воде, какая пришла в Орск нынешней весной.
Ранее сегодня сообщалось, что вода из реки Урал начала уходить из Орска. Однако паводковые воды грозят затоплением Оренбургу.
Попытки засыпать бутом прорванную в Орске дамбу оказались бесполезны, заявил в среду в своём Telegram-канале мэр частично затопленного города Василий Козупица.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru