Мэр Орска: Попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными
Попытки засыпать бутом прорванную в Орске дамбу оказались бесполезны. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр частично затопленного города Василий Козупица.
По его словам, поток смывал каменные глыбы «словно песок», однако в настоящее время «стихия угомонилась».
«Просчитываем возможности ускорить отвод воды... ищем способы как можно быстрее отвести воду от города и начать его восстанавливать», - написал градоначальник.
Ранее в МЧС РФ заявили, что сильное весеннее половодье в регионах России связано с природными факторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru