Мэр Орска: Попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными

Попытки засыпать бутом прорванную в Орске дамбу оказались бесполезны. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр частично затопленного города Василий Козупица.

Уровень Урала в Орске упал до 899 сантиметров

По его словам, поток смывал каменные глыбы «словно песок», однако в настоящее время «стихия угомонилась».

«Просчитываем возможности ускорить отвод воды... ищем способы как можно быстрее отвести воду от города и начать его восстанавливать», - написал градоначальник.

Ранее в МЧС РФ заявили, что сильное весеннее половодье в регионах России связано с природными факторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/orsk_adm
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