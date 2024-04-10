Полковник Ходаренок опроверг информацию о затоплении РЛС «Воронеж-М» в Орске
Информация о том, что наводнение в Орске привело к угрозе затопления станции системы предупреждения о ракетном нападении РЛС «Воронеж-М» не соответствует действительности. Об этом сообщает военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.
«По данным моих источников, РЛС СПРН находится на возвышенности, энергопитание локатора не прерывалось, угрозы затопления объекта нет»,Ю – пояснил он.
Ходаренок также добавил, что объект работает в штатном режиме.
По данным местных властей, уровень воды в реке Урал в районе Орска к сегодняшнему утру снизился на 29 сантиметров, до 899 сантиметров. Одновременно вода из Урала начала прибывать в Оренбург. Режим ЧС из-за угрозы подтоплений действует в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru