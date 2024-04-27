В Оренбуржье от воды освободились более 2,8 тысячи домов

Более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков в затопленных районах Оренбургской области освободилось от воды за сутки. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«На подтопленных территориях... за сутки от воды освободилось 2805 жилых домов и 3524 приусадебных участка», — указано в сообщении.

Всего в 33 муниципальных образованиях, в 108 населенных пунктах и 46 садовых товариществах было освобождено от воды 21,6 тысячи жилых домов и 37,6 тысячи участков.

Ранее Гидрометцентр Оренбургской области сообщил, что уровень воды в реке Урал в регионе опустился ниже опасных значений.

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ФОТО: РИА Новости
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