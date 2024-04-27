В Оренбуржье от воды освободились более 2,8 тысячи домов
Более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков в затопленных районах Оренбургской области освободилось от воды за сутки. Об этом сообщили в правительстве региона.
«На подтопленных территориях... за сутки от воды освободилось 2805 жилых домов и 3524 приусадебных участка», — указано в сообщении.
Всего в 33 муниципальных образованиях, в 108 населенных пунктах и 46 садовых товариществах было освобождено от воды 21,6 тысячи жилых домов и 37,6 тысячи участков.
Ранее Гидрометцентр Оренбургской области сообщил, что уровень воды в реке Урал в регионе опустился ниже опасных значений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
- МИД Италии потребовал от России разъяснений после решения Путина по Ariston
- В Саратовской области ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте
- В Таджикистане в 2024 году откроется первый дилерский центр «АвтоВАЗа»
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5
- Ученые раскрыли причину сильнейшего наводнения в Дубае
- Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры
- В ООН приостановили расследование связи сотрудников своего агентства с ХАМАС
- Минниханов заявил, что инаугурация Путина планируется 7 мая
- Минцифры примет новый законопроект об услугах связи для иностранцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru