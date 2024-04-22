Мэр Оренбурга заявил о прохождении пика паводка
Пик паводка в Оренбурге остался позади, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.
«Сейчас пик паводка прошел. Уровень воды в реке Урал снижается, и соответственно в реке Сакмара», - отметил мэр.
По его словам, в понедельник начался демонтаж водоналивной дамбы на улице Чичерина и Черепановых. Благодаря ей удалось сдержать напор воды и не допустить подтопления частного сектора, заявил Салмин.
Накануне в Тюмени уровень воды в реке Ишим увеличился до исторического максимума и достиг 10,6 метра. В регионе подтоплено 2 176 жилых домов, передает «Радиоточка НСН».
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