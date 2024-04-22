Мэр Оренбурга заявил о прохождении пика паводка

«Сейчас пик паводка прошел. Уровень воды в реке Урал снижается, и соответственно в реке Сакмара», - отметил мэр.

По его словам, в понедельник начался демонтаж водоналивной дамбы на улице Чичерина и Черепановых. Благодаря ей удалось сдержать напор воды и не допустить подтопления частного сектора, заявил Салмин.

Накануне в Тюмени уровень воды в реке Ишим увеличился до исторического максимума и достиг 10,6 метра. В регионе подтоплено 2 176 жилых домов, передает «Радиоточка НСН».

