В Оренбурге запретили усыплять бродячих собак, не нашедших хозяев

В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, в котором в частности говорится, что животное подлежит умерщвлению, если у него истек срок содержания в пункте временного содержания. Возврат животных на прежние места их обитания не допускался. Этот закон вступил в силу 1 июля 2024 года.

После этого зоозащитники стали оспаривать закон через суд. Они настаивали, что принятый регионом закон противоречит нормам федерального законодательства, а также нарушает их права собственников домашних животных.

В конце июля в Магаданской области пересмотрели закон об обращении с бездомными животными: из него исключили положение, разрешающее усыпление животных, попавших в пункты временного содержания и оставшихся «невостребованными».

