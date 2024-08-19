В Оренбурге запретили усыплять бродячих собак, не нашедших хозяев
Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск зоозащитников об усыплении бродячих собак. Теперь в регионе разрешено умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных. Суд запретил лишать жизни животных, которые не смогли найти себе хозяина.
В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, в котором в частности говорится, что животное подлежит умерщвлению, если у него истек срок содержания в пункте временного содержания. Возврат животных на прежние места их обитания не допускался. Этот закон вступил в силу 1 июля 2024 года.
После этого зоозащитники стали оспаривать закон через суд. Они настаивали, что принятый регионом закон противоречит нормам федерального законодательства, а также нарушает их права собственников домашних животных.
В конце июля в Магаданской области пересмотрели закон об обращении с бездомными животными: из него исключили положение, разрешающее усыпление животных, попавших в пункты временного содержания и оставшихся «невостребованными».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru