В Магаданской области отказались усыплять невостребованных собак
В Магаданской области пересмотрели закон об обращении с бездомными животными: из него исключили положение, разрешающее усыпление животных, попавших в пункты временного содержания и оставшихся «невостребованными». Об этом сообщила прокуратура региона, которая выступала соавтором поправок.
15 июля в Магаданской области вступил в силу региональный закон, разрешающий усыпление бездомных животных. Согласно этому закону, бездомные собаки будут размещены в пункте временного содержания на срок до 15 суток, где за ними будут наблюдать.
Спокойных животных планируется передать в приюты с целью поиска новых хозяев, отмечает RT. Прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев подал в суд иск, оспаривающий закон как противоречащий федеральному законодательству.
Суд Магадана удовлетворил его требования и временно запретил усыпление бродячих собак до решения по иску, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru