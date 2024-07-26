В Магаданской области отказались усыплять невостребованных собак

В Магаданской области пересмотрели закон об обращении с бездомными животными: из него исключили положение, разрешающее усыпление животных, попавших в пункты временного содержания и оставшихся «невостребованными». Об этом сообщила прокуратура региона, которая выступала соавтором поправок.

15 июля в Магаданской области вступил в силу региональный закон, разрешающий усыпление бездомных животных. Согласно этому закону, бездомные собаки будут размещены в пункте временного содержания на срок до 15 суток, где за ними будут наблюдать.