«Часть семьи»: В фонде помощи бездомным животным развеяли мифы о питомцах из приюта

Желающим взять питомца из приюта стоит изучить историю животного, не отмахиваться от взрослых животных и помнить, что каждый питомец уникален, сказала НСН президент фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина.

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Праздник учрежден в 1992 году по предложению Международного общества прав животных. Митина развеяла самые популярные мифы о животных из приюта.



«Многие считают, что питомцы из приютов имеют серьезные проблемы со здоровьем или поведением. Однако это не всегда так. Большинство животных в приютах проходят медицинский осмотр и получают необходимую вакцинацию. Кроме того, многие из них были просто оставлены прежними владельцами по причинам, не связанным с их состоянием. Прежде чем отказываться от идеи взять питомца из приюта, стоит ознакомиться с его историей и провести предварительную встречу, ведь там своего будущего хозяина может ждать верный и преданный друг. Например, именно другом или членом семьи считают собак 86% их владельцев», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, сотрудники приютов для животных стараются максимально адаптировать питомцев к жизни в обществе.

«Существует мнение, что приютские животные агрессивны из-за пережитых стрессов и травм. На самом деле агрессия чаще всего связана с недостатком социализации или неправильным обращением со стороны человека. Приюты активно работают над тем, чтобы адаптировать животных к жизни в обществе. Важно помнить, что каждый питомец уникален, и многие из них — добрые и ласковые создания, которые только и ждут возможности стать частью любящей семьи», - отметила Митина.