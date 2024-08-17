«Часть семьи»: В фонде помощи бездомным животным развеяли мифы о питомцах из приюта
Животные в приютах проходят медицинский осмотр и получают необходимую вакцинацию, так что опасения людей по поводу здоровья питомцев из приютов чаще всего беспочвенны, сказала НСН Вера Митина.
Желающим взять питомца из приюта стоит изучить историю животного, не отмахиваться от взрослых животных и помнить, что каждый питомец уникален, сказала НСН президент фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина.
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Праздник учрежден в 1992 году по предложению Международного общества прав животных. Митина развеяла самые популярные мифы о животных из приюта.
«Многие считают, что питомцы из приютов имеют серьезные проблемы со здоровьем или поведением. Однако это не всегда так. Большинство животных в приютах проходят медицинский осмотр и получают необходимую вакцинацию. Кроме того, многие из них были просто оставлены прежними владельцами по причинам, не связанным с их состоянием. Прежде чем отказываться от идеи взять питомца из приюта, стоит ознакомиться с его историей и провести предварительную встречу, ведь там своего будущего хозяина может ждать верный и преданный друг. Например, именно другом или членом семьи считают собак 86% их владельцев», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, сотрудники приютов для животных стараются максимально адаптировать питомцев к жизни в обществе.
«Существует мнение, что приютские животные агрессивны из-за пережитых стрессов и травм. На самом деле агрессия чаще всего связана с недостатком социализации или неправильным обращением со стороны человека. Приюты активно работают над тем, чтобы адаптировать животных к жизни в обществе. Важно помнить, что каждый питомец уникален, и многие из них — добрые и ласковые создания, которые только и ждут возможности стать частью любящей семьи», - отметила Митина.
Она призвала желающих взять питомца из приюта не отмахиваться от взрослых собак и кошек.
«Принято считать, что щенки легче адаптируются, чем взрослые животные, но чаще это заблуждение, нежели правда. Взрослые питомцы часто уже обладают сформированными привычками и могут быть более смышлеными в обучении. Они способны быстрее усваивать правила дома и меньше капризничают, ведомые своим опытом, а не щенячей игривостью. По данным Всероссийской переписи домашних животных за 2023 год, котов и собак 8-11 лет выбрали 14% и 18% хозяев соответственно. Если поиск направлен на менее энергичного спутника, то взрослый питомец может стать отличным выбором», - заключила эксперт.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе НСН заявил, что очень важно не только поощрять проекты, которые помогают пристроить животных, но и усиливать наказание для людей, выбрасывающих питомцев на улицу.
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