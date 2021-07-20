В НАО установят посты для проверки документов из-за COVID-19

Документом, подтверждающим отсутствие COVID-19, может быть сертификат о перенесенном заболевании, сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. В сообщении подчеркивается, что справка об антителах не будет учитываться в качестве такого документа.

За последние две недели в НАО зафиксировали 46 случаев «завоза» коронавирусной инфекции. «С каждым днем количество завозных случаев инфекции растет», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по НАО.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал «мягкую» борьбу властей с COVID-19.

