В Москве утвержден единый стандарт лечения больных COVID-19

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения больных COVID-19 в московских стационарах. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт мэра столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, при лечении пациентов с коронавирусом должны использоваться новые противовирусные препараты, антикоагулянты, препараты, применяемые при цитокиновом шторме, а также технологии гелия, плазмы переболевших и барокамер, передает телеканал «360».