В Москве утвержден единый стандарт лечения больных COVID-19
Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения больных COVID-19 в московских стационарах. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт мэра столицы.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, при лечении пациентов с коронавирусом должны использоваться новые противовирусные препараты, антикоагулянты, препараты, применяемые при цитокиновом шторме, а также технологии гелия, плазмы переболевших и барокамер, передает телеканал «360».
Заммэра добавила, что тактика лечения пациентов подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, что победить коронавирус способна вакцинация жителей.
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