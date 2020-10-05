В Москве утвержден единый стандарт лечения больных COVID-19

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения больных COVID-19 в московских стационарах. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт мэра столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, при лечении пациентов с коронавирусом должны использоваться новые противовирусные препараты, антикоагулянты, препараты, применяемые при цитокиновом шторме, а также технологии гелия, плазмы переболевших и барокамер, передает телеканал «360».

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Заммэра добавила, что тактика лечения пациентов подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, что победить коронавирус способна вакцинация жителей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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