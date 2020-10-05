Встречавшийся с Лукашенко омский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Омской области, бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, заболевание у него протекает бессимптомно. Однако из-за полученного положительного теста, он вынужден самоизолироваться и продолжить работу дистанционно.