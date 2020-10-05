Встречавшийся с Лукашенко омский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Омской области, бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, заболевание у него протекает бессимптомно. Однако из-за полученного положительного теста, он вынужден самоизолироваться и продолжить работу дистанционно.

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Подтвержденный тест на коронавирус Бурков получил во время подготовки к мероприятию, в котором должны были участвовать главы других регионов, сообщает Ura.ru.

Неделю назад Бурков находился с рабочей поездкой в Минск, пишут argumenti.ru. 29 сентября он встречался с президентом Беллоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко уже сообщал, что уже переболел коронавирусом.

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ФОТО: Пресс- служба правительства Омской области
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