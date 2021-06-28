В Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»

Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «КовиВак» снова закончилась в Москве, запись на вакцинацию приостановлена. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» заканчиваются в Санкт-Петербурге

«Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — отмечается в сообщении.

Напомним, вакцина «КовиВак» закончилась в столичных поликлиниках 22 июня. Спустя несколько дней препарат вновь поступил в медучреждения Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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