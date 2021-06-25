Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» заканчиваются в Санкт-Петербурге

По данным совета, в наличии остается вакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Отмечается, что общий запас препаратов для вакцинации составляет 117 170 комплектов доз. В совете отметили, что больницы ожидают новых поставок.

По состоянию на пятницу 25 июня первый компонент вакцины получили 12 117 человек, вторичную прививку поставили 5469 человек. С начала кампании по массовой вакцинации населения в Петербурге вакцинировано 834 932 человека, из них 687 246 человек полностью завершили цикл иммунизации.

