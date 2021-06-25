Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» заканчиваются в Санкт-Петербурге
Вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" заканчиваются в Санкт-Петербурге, желающих записывают в журналы отложенной записи. Об этом сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19, передает РИА Новости.
По данным совета, в наличии остается вакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Отмечается, что общий запас препаратов для вакцинации составляет 117 170 комплектов доз. В совете отметили, что больницы ожидают новых поставок.
По состоянию на пятницу 25 июня первый компонент вакцины получили 12 117 человек, вторичную прививку поставили 5469 человек. С начала кампании по массовой вакцинации населения в Петербурге вакцинировано 834 932 человека, из них 687 246 человек полностью завершили цикл иммунизации.
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