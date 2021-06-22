СМИ: В Москве закончилась вакцина «КовиВак»
В Москве приостановлена запись на прививки от коронавируса вакциной «КовиВак» из-за того, что она закончилась, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения.
Ожидается новая поставка этой вакцины, отметили в Депздраве.
Граждан России прививают препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», в скором времени ожидается ее поступление в гражданский оборот.
Вакцину «КовиВак» разработал Центр им. Чумакова.
Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев допустил, что россиянам, привившимся от коронавируса вакциной «Спутник V», может понадобиться ревакцинация вакцинами «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».
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