СМИ: В Москве закончилась вакцина «КовиВак»

В Москве приостановлена запись на прививки от коронавируса вакциной «КовиВак» из-за того, что она закончилась, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения.

Ожидается новая поставка этой вакцины, отметили в Депздраве.

Граждан России прививают препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», в скором времени ожидается ее поступление в гражданский оборот.

Вакцину «КовиВак» разработал Центр им. Чумакова.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев допустил, что россиянам, привившимся от коронавируса вакциной «Спутник V», может понадобиться ревакцинация вакцинами «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».

