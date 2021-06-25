Вакцина «КовиВак» снова появилась в столичных поликлиниках
Вакцина «КовиВак», разработанная научным центором исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумаков, снова доступна в московских поликлиниках, сообщается на сайте мэра и правительства города.
Ранее сообщалось, что вакцина закончилась, теперь отмечается ее доступность в пяти центрах вакцинации на базе поликлиник.
Записывать на вакцинацию необходимо заранее.
Ранее лаборатория «Инвитро» заявила, что у неё закончились реагенты, необходимые для выполнения тестов на антитела к коронавируса. Уточняется, что в настоящее время ожидается новая поставка химикатов, однако до тех пор выполнение тестов будет приостановлено.
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