Вакцина «КовиВак» снова появилась в столичных поликлиниках

Вакцина «КовиВак», разработанная научным центором исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумаков, снова доступна в московских поликлиниках, сообщается на сайте мэра и правительства города.

Ранее сообщалось, что вакцина закончилась, теперь отмечается ее доступность в пяти центрах вакцинации на базе поликлиник.

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Записывать на вакцинацию необходимо заранее.

Ранее лаборатория «Инвитро» заявила, что у неё закончились реагенты, необходимые для выполнения тестов на антитела к коронавируса. Уточняется, что в настоящее время ожидается новая поставка химикатов, однако до тех пор выполнение тестов будет приостановлено.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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