Вакцина «КовиВак» снова появилась в столичных поликлиниках

Записывать на вакцинацию необходимо заранее.

Ранее лаборатория «Инвитро» заявила, что у неё закончились реагенты, необходимые для выполнения тестов на антитела к коронавируса. Уточняется, что в настоящее время ожидается новая поставка химикатов, однако до тех пор выполнение тестов будет приостановлено.



