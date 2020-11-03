В Москве назвали число нарушений масочного режима с начала осени
Столичные власти назвали число выявленных нарушений масочного режима с начала осени. В Главном контрольном управлении Москвы заявили, что за этот период было зафиксировано «более 80,5 тысяч случаев неиспользования средств индивидуальной защиты гражданами». При этом, более 19,5 тысяч из них – в магазинах, торговых и развлекательных центрах, подчеркивает RT. Остальные нарушители были замечены, в основном, в общественном транспорте.
Напомним, в В России с 28 октября действует всеобщий масочный режим. Роспотребнадзор обязал всех без исключения носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах.
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН заявил, что эта мера должна замедлить распространение короновирусной инфекции нового типа и помочь снизить нагрузку на медиков.
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