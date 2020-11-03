В Москве назвали число нарушений масочного режима с начала осени

Напомним, в В России с 28 октября действует всеобщий масочный режим. Роспотребнадзор обязал всех без исключения носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН заявил, что эта мера должна замедлить распространение короновирусной инфекции нового типа и помочь снизить нагрузку на медиков.



