В Московской области введены штрафы за нарущение режима самоизоляции

Депутаты Мособлдумы утвердили поправки в КоАП, согласно которым нарушители режима самоизоляции будут штрафоваться на 4 тысячи рублей.

Такой штраф предусмотрен, если действия граждан не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. При этом за повторное нарушение будет грозить штраф в 5 тысяч рублей.

Обязательный режим самоизоляции для всех жителей Москвы и Подмосковья в связи с опасностью распространения COVID-19 власти ввели с 29 марта.