В Московской области введены штрафы за нарущение режима самоизоляции
Депутаты Мособлдумы утвердили поправки в КоАП, согласно которым нарушители режима самоизоляции будут штрафоваться на 4 тысячи рублей.
Такой штраф предусмотрен, если действия граждан не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. При этом за повторное нарушение будет грозить штраф в 5 тысяч рублей.
Обязательный режим самоизоляции для всех жителей Москвы и Подмосковья в связи с опасностью распространения COVID-19 власти ввели с 29 марта.
За сутки в Москве подтвержден 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице 2923 случая болезни, 168 пациентов выздоровели. В Московской области 211 случаев заражения (плюс 17 за сутки). В России число больных на данный момент превысило 4 тысячи.
Ранее в пятницу спикер Мосгордумы рассказал о правилах поездок москвичей по городу и на дачи.
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