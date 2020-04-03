«Социальный мониторинг» начал вести контроль за больными COVID-19 в Москве
Для контроля за больными COVID-19 в Москве начал работать «Социальный мониторинг». Для этого подключены различные технологии определения геолокации людей, у которых подтвержден коронавирус и они выбрали лечение дома. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.
В пятницу первым пациентам с диагнозом COVID-19 раздали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Это поможет городу контролировать соблюдение больными карантина и не допустить распространения инфекции.
Приложением будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19, но не все подряд жители столицы. Все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением, в дальнейшем по окончании карантина они будут уничтожены.
Аналогичные технологии используются и в других странах, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Приложение автоматически будет отслеживать местонахождение пользователя. оно будет отслеживать не трек перемещения, а факт покидания месте карантина. Приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, если этого не будет сделано, то оперативный штаб получит сигнал об этом. Нарушитель карантина будет препровождён в больницу и госпитализирован.
После выписки гаджет должен быть возвращен городу.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве полиция задержали актрису Янину Бугрову, сыгравшую в сериале «Счастливы вместе». 43-летняя артистка, зараженная коронавирусом, нарушила режим самоизоляции. После возвращения из Франции у нее был положительный тест на COVID-19.
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