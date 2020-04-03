«Социальный мониторинг» начал вести контроль за больными COVID-19 в Москве

Для контроля за больными COVID-19 в Москве начал работать «Социальный мониторинг». Для этого подключены различные технологии определения геолокации людей, у которых подтвержден коронавирус и они выбрали лечение дома. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

В пятницу первым пациентам с диагнозом COVID-19 раздали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Это поможет городу контролировать соблюдение больными карантина и не допустить распространения инфекции.

Приложением будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19, но не все подряд жители столицы. Все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением, в дальнейшем по окончании карантина они будут уничтожены.

Аналогичные технологии используются и в других странах, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.