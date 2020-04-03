Спикер Мосгордумы рассказал о правилах поездок москвичей по городу и на дачи

Передвигаться на автомобиле в Москве теперь разрешается только по одному. Исключение составляет совместная самоизоляция, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников эфире программы «Время покажет». Он уточнил, что речь идет о семье, для этого необходимо иметь при себе паспорта.

Шапошников отметил, что никто не будет мешать москвичам доехать от дома до дачи или до магазина, но это нужно делать в одиночку, а не компанией.

Жителю Уфы выписан первый в стране штраф за нарушение самоизоляции

По словам председателя Мосгордумы, штрафы будут введены только после подписания специального постановления.

«Ни за передвижения по городу, ни за передвижение на автомобиле до подписания соглашения и подзаконного акта горожан штрафовать не будут. Но это не означает, что надо нарушать режим самоизоляции», — пояснил он.

Мособлдума сегодня ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в 4 тысячи рублей.

Для контроля за больными COVID-19 в Москве в пятницу начал работать «Социальный мониторинг». Для этого подключены различные технологии определения геолокации людей, у которых подтвержден коронавирус и они выбрали лечение дома. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Москве — 448, что меньше, чем за минувшие сутки (595). На втором месте по темпам прироста Московская область (+34), за ней идут Краснодарский край (+17), Пензенская и Ленинградская области (+11 и +10 новых случаев).

По оценкам экспертов, эпидемия коронавируса в России должна завершиться к лету. Её пик страна должна пройти в конце апреля или начале мая, заявил в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.


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