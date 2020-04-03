Спикер Мосгордумы рассказал о правилах поездок москвичей по городу и на дачи
Передвигаться на автомобиле в Москве теперь разрешается только по одному. Исключение составляет совместная самоизоляция, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников эфире программы «Время покажет». Он уточнил, что речь идет о семье, для этого необходимо иметь при себе паспорта.
Шапошников отметил, что никто не будет мешать москвичам доехать от дома до дачи или до магазина, но это нужно делать в одиночку, а не компанией.
По словам председателя Мосгордумы, штрафы будут введены только после подписания специального постановления.
«Ни за передвижения по городу, ни за передвижение на автомобиле до подписания соглашения и подзаконного акта горожан штрафовать не будут. Но это не означает, что надо нарушать режим самоизоляции», — пояснил он.
Мособлдума сегодня ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в 4 тысячи рублей.
Для контроля за больными COVID-19 в Москве в пятницу начал работать «Социальный мониторинг». Для этого подключены различные технологии определения геолокации людей, у которых подтвержден коронавирус и они выбрали лечение дома. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.
Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Москве — 448, что меньше, чем за минувшие сутки (595). На втором месте по темпам прироста Московская область (+34), за ней идут Краснодарский край (+17), Пензенская и Ленинградская области (+11 и +10 новых случаев).
По оценкам экспертов, эпидемия коронавируса в России должна завершиться к лету. Её пик страна должна пройти в конце апреля или начале мая, заявил в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Газа не будет. Украина готовится к прекращению транзита
- Петиция о военных медиках из РФ в Италии набрала 600 подписей
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа