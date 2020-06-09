В Московской области анонсировали дальнейшее снятие ограничений
Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизируется, в регионе планируется дальнейшее снятие ограничений. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, на прошлой неделе из больниц было выписано больше пациентов, у которых ранее обнаружили коронавирусную инфекцию, чем госпитализировано с этим заболеванием.
На 20% увеличился объем проводимых тестирований на COVID-19. На сегодняшний день проведено более 514 тысяч исследований. Ближайшее время комплексное тестирование на коронавирус по поручению губернатора выполнят в социальных учреждениях Подмосковья.
Губернатор заявил, что решение о смягчении ограничений может быть принято уже в конце текущей недели, сообщает «Радио 1».
С 23 мая в Московской области были отменены пропуска. 25 мая жителям разрешили гулять в парках, были открыты многофункциональные центры, а с 3 июня в работу возобновили парикмахерские, салоны красоты и бани.
Кремль не считает чрезмерно стремительной отмену в Москве ограничений, введенных ранее в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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