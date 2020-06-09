В Кремле оценили темпы снятия ограничений в Москве

Кремль не считает чрезмерно стремительной отмену в Москве ограничений, введенных ранее в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение столичных властей. По словам представителя Кремля, какие-то ограничения остаются, какие-то будут отменены через 1 -2 недели.

Он ещё раз напомнил, что руководителям регионов дано право принимать решения по особенностям режима из-за пандемии, исходя из конкретной ситуации и на основе оценки экспертов. Песков также подчеркнул, что эти полномочия реализуются, по поручению Владимира Путина, в тесной координации с правительственным штабом. В Кремле также отметили возросшую дисциплину жителей столицы по соблюдению карантинных ограничений.

Мэр столицы Сергей Собянин накануне объявил, что с 9 июня в мегаполисе отменяется режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. С сегодняшнего дня также возобновили работу салоны красоты и парикмахерские. Как отмечает Москва 24, горожане буквально побежали приводить в порядок сои причёски.

Около салонов начали образовываться очереди. При этом большинство парикмахерских функционируют строго по записи. К обычному режиму деятельности также возвращаются общественные организации, киностудии, научные институты. Ряд других послаблений будут автивированы с 16 и 23 июня.

