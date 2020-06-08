Москва открывается. Самоизоляция и пропуска с 9 июня отменяются

Отмена ограничительных мер пройдет в три этапа. С 9 июня отменяется режим самоизоляции и график прогулок, перестает действовать пропускная система. Все, включая людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. Откроются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Будут сняты все ограничения на работу каршеринга. В обычном режиме начинают работать и общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

Второй этап снятия ограничений, с 16 июня, коснется стоматологических клиник, которые смогут возобновить оказание плановой помощи, а также библиотек, риэлтерских контор, служб проката, рекламных, консалтинговых агентств. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, но посетить их можно будет по электронным билетам. С того же дня смогут начать работу летние веранды, а сами рестораны и кафе откроются неделей позже.

И на третьем этапе, с 23 июня, будут сняты ограничения на работу фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительные комплексов. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, учреждений соцзащиты и на использование элементов общественной инфраструктуры, в частности, спортивных и детских площадок.

Но все эти радости, ранее - гарантированные права и свободы, а теперь – дозволяемые, будут доступны по-прежнему лишь при соблюдении режима санитарной безопасности, который никто отменять пока не собирается. При посещении общественных мест и прогулок жители Москвы обязаны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, - отмечается в сообщении на сайте мэра столицы. Там это называется «режимом самосохранения и бережного отношения к окружающим» и объясняется тем, что хотя вероятность заражения коронавирусом снизилась, она все-таки остается. Напомним, на минувшей неделе Сергей Собянин предположил возможность сохранения масочного режима до появления вакцины от коронавируса, готовой к массовому применению, то есть по меньшей мере до середины осени.

И там же, на сайте мэра, содержится предупреждение о том, что сроки снятия ограничений еще могут быть скорректированы в сторону увеличения в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. А то и вовсе «снятие ограничений может быть приостановлено». Ликование пока представляется преждевременным.

